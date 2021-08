PSG-Trainer Mauricio Pochettino: Lionel Messi ist eine Transfer-Option

Mauricio Pochettino hat sich zu einem angeblichen Telefonat mit Superstar Lionel Messi am Freitag bei einer Pressekonferenz nicht konkret geäußert. Nachdem britische Medien darüber berichtet hatten, sagte der Coach von Paris Saint-Germain nur: "Ich habe nicht mit englischen Medien gesprochen." Pochettino bestätigte aber, dass PSG eine Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers prüfe. "Wir konzentrieren uns auf die neue Saison, aber parallel arbeitet der Klub hart auf dem Transfermarkt, um die Mannschaft so gut wie möglich zu verbessern", sagte Pochettino.

Was Messi betreffe, wüssten sie natürlich, was passiert sei, sagte der 49-Jährige. Der Verein evaluiere die Optionen und natürlich sei Messi eine davon, sagte der Landsmann des 34 Jahre alten Argentiniers, dessen Verhandlungen mit dem FC Barcelona am Donnerstagabend gescheitert waren. Messi ist somit vereinslos und wäre ablösefrei zu bekommen. "Manchmal bieten sich Gelegenheiten, manchmal nicht", sagte Pochettino. "Wie schon gesagt, arbeitet der Verein hart und wenn es Informationen gibt, werden wir sie mitteilen."