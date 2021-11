"Die glorreichen Sieben für Messi", Lewandowski "betrogen": Pressestimmen zum Ballon d'Or

Das Ergebnis bei der Abstimmung zum Ballon d'Or kam zumindest in Deutschland für viele Beobachter überraschend: Lionel Messi gewann die vom französischen Magazin France Football vergebene Trophäe für den besten Spieler des Jahres zum siebten Mal und ließ Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hinter sich. Die Reaktionen der internationalen Presse fallen entsprechend vielfältig und kontrovers aus.

Während Teile der deutschen Medien Verwunderung über Lewandowskis Niederlage äußerten, feierten vor allem englische Medien den Superstar von Paris Saint-Germain. Deutliche Kritik an Fußball-Europa formulierte die spanische Marca, während der Super Express aus Lewandowskis Heimatland Polen Enttäuschung über das Ergebnis durchklingen ließ. Der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat Reaktionen aus dem In- und Ausland zusammengetragen:

Bild: "2021 stellt Lewandowski einen neuen Bundesliga-Torrekord auf (41 Treffer), wird wieder Meister. In diesem Jahr führt er die Torschützenlisten der Champions League (9 Treffer) und Bundesliga (14 Treffer) an. Doch das reicht offensichtlich nicht. Lewandowski betrogen, Messi gewinnt – zum siebten Mal. Herzlichen Glückwunsch!"

La Nación: "Wenn jemand in ein paar Jahrzehnten eine Umfrage zur Gerechtigkeit bei der Abstimmung durchführt, die den besten Spieler der Welt auszeichnet, könnte er 2021 sicherlich zu den umstrittensten und konfliktreichsten Jahren zählen. Eine Saison mit mehreren Kandidaten und in der keiner den anderen klar überlegen war."

Super Express: "Was muss noch getan werden, um den goldenen Ball zu bekommen?! Obwohl Robert Lewandowski (33) weiterhin an der Spitze des Fußballs steht und ein tolles Jahr hinter sich hat, reichte es nicht zum Triumph bei der 65. France-Football-Umfrage. Es war PSG-Star Leo Messi (34), der unserem Landsmann die Siegesträume stahl und die prestigeträchtige Auszeichnung als bester Fußballer 2021 entgegennahm."

England

The Sun: "Siebter Himmel! Lionel Messi gewinnt siebte Ballon-d'Or-Krone nach Cristiano Ronaldos vernichtender Tirade gegen den France-Football-Chefredakteur. Der 34-jährige Argentinier führt jetzt vor Erzrivale Ronaldo – der Sechster wurde – mit zwei Ballons d'Or in seinem Rennen um die Krönung des wahren GOAT des Fußballs."

Daily Mail: "Die Glorreichen Sieben für Messi. Lionel Messi hat in diesem Jahr den Verein gewechselt, aber einige Dinge ändern sich nie [...]. Er ist der erste Mann, der den Ballon d'Or in drei verschiedenen Jahrzehnten gewonnen hat. Einige werden sich fragen, wie Robert Lewandowski, die polnische Tormaschine des FC Bayern München, zu kurz kommen konnte. Er tat sein Bestes, um seine Enttäuschung zu verbergen und war großmütig in der Niederlage, aber er war eindeutig verletzt, dass er den Titel erneut verpasste."