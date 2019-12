Messi-Dreierpack und Ter-Stegen-Vorlage: Barcelona nach Kantersieg gegen Mallorca wieder an der Spitze

Ein überragender Lionel Messi hat den FC Barcelona wieder an die Tabellenspitze der Primera Division geschossen. Der Weltfußballer und Gewinner des Ballon d'Or, dem Klubchef Josep Bartomeu einen neuen, langfristigen Renten-Vertrag in Aussicht gestellt hat, traf am Samstagabend beim 5:2 (4:1)-Sieg der Katalanen gegen RCD Mallorca gleich dreimal - in der 17., 41. und 83. Minute.