"Wunderbare Verrücktheit": Wie Lionel Messi bei der Copa endlich ein großer Titel mit Argentinien glückte

Die Geschichte des Wochenendes war ohnehin eine andere: "Was für eine wunderbare Verrücktheit. Das ist unglaublich. Gott sei Dank. Wir sind Campeones", kommentierte ein überglücklicher Lionel Messi anschließend in den sozialen Netzwerken den Triumph bei der kurzfristig wegen sozialer Unruhen aus Kolumbien und der Pandemie aus Argentinien nach Brasilien verlegten Südamerika-Meisterschaft .

Das Pandemie-Geschehen hinderte allerdings tausende Fans in Buenos Aires nicht daran, in der Nacht zum Obelisken zu ziehen. So gesehen hätte das Turnier auch in Argentinien stattfinden können. Für die Entscheidung des Tages sorgte Angel de Maria (22.), der von einem Abwehrschnitzer in der brasilianischen Hintermannschaft profitierte und mit einem sehenswertem Lupfer das einzige Tor des Tages erzielte. Der Rest waren ganz neue Erfahrungen für Messi und Co: Eine Pokalübergabe, Sieger-T-Shirts und eine Kabinenparty als Turniersieger.