Lionel Messi verrät: Diese Trainer haben mir beim FC Barcelona besonders geholfen

Für Lionel Messi sind Pep Guardiola und Luis Enrique die beiden besten Trainer, unter denen er in seiner mittlerweile rund 16-jährigen Profi-Karriere beim FC Barcelona gespielt hat. Beide hätten ihm geholfen, sich weiterzuentwickeln. "Ich hatte das Glück, unter Guardiola und Luis Enrique, den beiden Besten, zu trainieren. Unter ihnen bin ich körperlich und geistig sehr gewachsen und habe jetzt die taktische Weisheit, die sie mir beigebracht haben", sagte der sechsmalige Weltfußballer in einem Interview mit LaSexta am Sonntag.

Guardiola trainierte Messi von 2008 bis Sommer 2012. In dieser Zeit gewann Barça 14 Trophäen. Luis Enrique coachte Messi von 2014 bis 2017 - in dieser Zeit holte Barcelona neun Titel. In dem Interview äußerte sich der 33-jährige Argentinier auch zum Transfer-Theater Ende der Vorsaison, als Messi gehen wollte, der Klub aber auf einer Klausel beharrte, die aus Sicht Messis keinen Bestand mehr hatte. Am Ende gab Messi klein bei und blieb. "Es ist wahr, dass ich im Sommer eine sehr schlechte Zeit hatte", sagte der Superstar.