Lothar Matthäus rät Klubs von Transfer von Lionel Messi ab: "Hat Zenit schon hinter sich"

Lothar Matthäus rät potenziellen Interessenten von einer Verpflichtung von Lionel Messi ab. Zum einen aufgrund des Vertrags-Wirrwarrs um den Superstar des FC Barcelona, zum anderen aber auch wegen des sportlichen Wert eines solchen Deals. Selbst wenn man sich am Ende auf eine Ablöse in Höhe von "nur" 300 statt 700 Millionen Euro einigen sollte, stellt der Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne die Frage: "Wer genau soll das bezahlen und dabei gleichzeitig das Financial Fairplay respektieren und einhalten? Die Eigentümer von Manchester City mögen das Geld sicherlich haben. Um sich jedoch an die Statuten und das finanzielle Reglement zu halten, müssten einige Spieler verkauft werden."

Matthäus weiter: "Das müssten dann aber Top-Spieler sein und dies würde wiederum bedeuten, dass die Mannschaft erheblich geschwächt wird." Zudem sei es in der heutigen Zeit schwierig, solche teuren Spieler zu verkaufen. Zumal der sportliche Gegenwert einer Messi-Verpflichtung nach Ansicht des Sky-Experten inzwischen kein zwangsläufiger Quantensprung mehr sei. So sei es "fraglich, ob beispielsweise Manchester City ein tolles Geschäft macht, wenn sie die halbe Mannschaft verkaufen müssen, um sich dann den einen Ausnahme-Spieler zu leisten, der allerdings 33 Jahre alt ist und seinen Zenit auch schon hinter sich hat."

Auch des Spielsystem müsste auf den sechsmaligen Weltfußballer ausgerichtet werden. "Außerdem ist er es gewohnt, so gut wie nicht nach hinten arbeiten zu müssen. Messi hat in Barcelona die absolute Freiheit auf dem Platz genossen. Die Defensiv-Arbeit mussten andere verrichten", meint Matthäus und ergänzt: "Ob er mit einem Wechsel zu City, Paris, Inter oder wem auch immer, die Garantie bekommt, nochmal Weltfußballer und Champions-League-Sieger zu werden, sei dahingestellt. Es gibt auch in den nächsten Jahren die Super-Bayern, Real Madrid, Juventus Turin und und und."

Matthäus: "Bayern braucht Messi nicht" Nachdem Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge einen Messi-Transfer allein aus wirtschaftlichen Erwägungen schon ausgeschlossen hatte, betont Matthäus, dass sein Ex-Klub den Angreifer gar nicht benötige. "Selbst wenn sich die Bayern den Transfer leisten könnten, bin ich mir sicher, dass ihn Hansi Flick ablehnen würde, denn das Mannschaftsgefüge wäre total gefährdet. Messi an der Säbener Straße wäre natürlich eine unglaubliche Sensation und die Bundesliga würde einen riesigen Boom erleben", schreibt der 59-Jährige: "Aber das Team an sich und alles, was man sich in den letzten neun Monaten so fantastisch aufgebaut hat, würden ins Wanken geraten, weil sich alles um Messi drehen würde."