Bericht: PSG und Inter Mailand haben Lionel Messi kontaktiert – Superstar vor Barca-Abschied?

Rückt der Abschied von Lionel Messi beim FC Barcelona immer näher? Auch ein erstes Gespräch zwischen dem Weltfußballer und dem neuen Barca-Trainer Ronald Koeman soll den 33-Jährigen nicht zu einem Verbleib bewogen haben. Nach dem desaströsen 2:8 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern und einer schwachen Saison in der Liga muss der Holländer beim avisierten Neuanfang möglicherweise ohne seinen besten Spieler auskommen.

Den für Messi, der für viele immer noch als der beste Fußballer der Welt gilt, stehen die Interessenten Schlange: wie die Mundo Deportivo berichtet, sind bereits zwei Vereine an Messis Berater und Vater Jorge herangetreten, um das Interesse des Argentiniers an einer Veränderung im Sommer auszuloten. Dabei soll es sich dem Bericht zufolge um Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain um Trainer Thomas Tuchel und Inter Mailand handeln. Besonders die Mailänder, die am Freitagabend im Finale der Europa League stehen, gelten schon seit Monaten als möglicher neuer Messi-Arbeitgeber.