"Ein großer Sieg für Frankreich": Was der Messi-Transfer von PSG für die Ligue 1 bedeutet

Mit sieben Minuten Verspätung kam Lionel Messi im Auditorium des Pariser Prinzenparks zur offiziellen Vorstellung an. An seiner Seite konnte Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint Germain, seinen Stolz und sein Glück nicht verbergen . Als Messi auf dem Podium Platz nahm, gab es keinen Journalisten, der keine Fotos oder Videos machte, um diesen historischen Moment mit dem sechsfachen Ballon-d’Or-Gewinner zu würdigen. Zur gleichen Zeit stürmten über tausend Anhänger den PSG-Fanshop auf den Champs-Elysées, um sich sein Trikot mit der Nummer 30 zu sichern – für 180 Euro, Beflockung inklusive.

Seine ersten Worte gab Messi nach seinem am späten Dienstagabend offiziell gewordenen Wechsel in seiner Heimatsprache, nicht mal ein "Bonjour" oder ein "Salut" kam aus seinem Mund. Der langjährige Star des FC Barcelona zeigte sich vom Empfang der Fans am Dienstag, als er auf dem Flughafen Le Bourget landete, schlicht beeindruckt. "Ich wurde mit viel Herz und viel Leidenschaft begrüßt. Das war für mich irgendwie überraschend. Ich bin nach Paris gekommen, um alle möglichen Trophäen zu gewinnen. Ich bin hier mit einer großen Gier und viel Enthusiasmus. Nach so langer Zeit in Barcelona freue ich mich auf neue Partner, neue Gegner, neue Stadien."