Ex-Bayern-Coach Luis van Gaal kritisiert Barca-Star Lionel Messi: "Barca leidet darunter"

Für viele Fußballfans ist Lionel Messi unbestritten der beste Kicker der Welt. Kritik an seiner Person wird angesichts seiner überragenden Qualitäten nur selten geübt. Nun sorgt jedoch Ex-Bayern-Coach Luis van Gaal mit steilen Thesen für Aufsehen. "Er ist der beste Einzelspieler der Welt, das zeigen auch seine Zahlen. Aber warum hat er denn die Königsklasse in den letzten fünf Jahren nicht gewonnen? ", kritisierte der Niederländer gegenüber der spanischen Zeitung EL Pais.

In der Königsklasse schied der kleine Dribbler zuletzt mit dem FC Barcelona im Halbfinale aus. Dabei hatten die Basken den Finaleinzug so gut wie in der Tasche. Doch nach einem ungefährdeten 3:0-Hinspielerfolg folgte eine krachende 0:4-Pleite an der Anfield Road gegen den späteren Sieger FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp.