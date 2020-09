Auch nach Transfer-Wende: Lionel Messi fehlt beim Training des FC Barcelona

Lionel Messi of FC Barcelona, Barca during the UEFA Champions League group F match between FC Barcelona and Borussia Dortmund at Camp Nou on November 27, 2019 in Barcelona, Spain UEFA Champions League 2019/2020 xVIxANPxSportx/xMauricexvanxSteenxIVx PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 402773637 © imago images/VI Images