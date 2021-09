Lionel Messi verletzt: Paris Saint-Germain bestätigt Ausfall des Superstars

Superstar Lionel Messi wird seinem neuen Klub Paris Saint-Germain im kommenden Ligue-1-Spiel am Mittwoch beim FC Metz aus Verletzungsgründen fehlen. Wie der verlustpunktfreie Tabellenführer der französischen Meisterschaft am Dienstag mitteilte, hat sich der 34-Jährige im vergangenen Spiel gegen Olympique Lyon eine Blessur im linken Knie zugezogen. Eine MRT-Untersuchung habe Anzeichen von Blutergüsse am Knochen ergeben. Am Donnerstag soll der Argentinier erneut untersucht werden.

