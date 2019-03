Nach Länderspiel: Lionel Messi verletzt - fehlt er auch dem FC Barcelona?

Der fünffache Weltfußballer Lionel Messi muss wegen einer Schambein-Entzündung eine Zwangspause einlegen. Aufgrund der Verletzung wird der Spielmacher auch der Albiceleste beim Testspiel in Marokko am Dienstag fehlen, wie der argentinische Verband mitteilt. Und noch ist außerdem nicht sicher, ob der 31-Jährige rechtzeitig zum Champions-League-League-Kracher gegen Manchester United (10. April) wieder fit ist.

Messi hatte erst am Freitag sein Comeback in Argentiniens Nationalteam gegeben. Zuletzt war er beim Achtelfinal-Aus bei der WM-Endrunde in Russland (3:4 gegen Frankreich) für sein Heimatland aufgelaufen. Doch das Comeback wurde zur Blamage. Gegen Venezuela nämlich musste sich das Team von Trainer Lionel Scaloni, der ohne seine Stammkräfte Sergio Aguero, Gonzalo Higuain und Angel di Maria auskommen musste, in Madrid 1:3 geschlagen geben.