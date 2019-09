Barcelona-Star Lionel Messi muss in der Champions League gegen den BVB eventuell passen

Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona laboriert weiter an einer Wadenverletzung und wird möglicherweise auch das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund verpassen. Der argentinische Fußballprofi trainiere noch immer nicht mit der Mannschaft und werde auf jeden Fall beim Liga-Spiel gegen Valencia am Samstag nicht dabei sein, berichtete die Zeitung Sport am Mittwoch.