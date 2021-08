Kommentar zum Messi-Wechsel zu PSG: Wie die Schattenseite des Fußballs immer größer wird

Auch im Fußball gibt es noch Vernunft – so schien es zumindest in der vergangenen Woche. Der stolze FC Barcelona musste gestehen, sich seinen Superstar Lionel Messi schlicht nicht mehr leisten zu können. Die Gehaltsauflagen der spanischen La Liga und jahrelange Misswirtschaft hatten eine Vertragsverlängerung mit der Klub-Ikone unmöglich gemacht. Schluss mit den irrwitzigen Ausgaben, die nicht nur in Barcelona mit den Lebensrealitäten der Fans nichts mehr gemein haben.

