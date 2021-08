PSG-Rückennummer und Gehalt von Lionel Messi angeblich fix - aber "Ganz Paris zittert"

Lionel Messi macht es spannend. "Ganz Paris zittert", meinte der Sender RMC Sport. Die zähe Geduldsprobe soll nach Überzeugung französischer, spanischer und argentinischer Medien aber weniger einem möglichen Scheitern der Verhandlungen zwischen Messis Anwälten, seinem Vater Jorge und den Bossen von Paris Saint-Germain geschuldet sein. Doch mit jeder Stunde, die bis zum Vollzug vergeht, werden die Fans ein wenig unruhiger. Anzeige

Hunderte Anhänger waren schon am Sonntag und Montag vor dem Flughafen Le Bourget, wo Messis Ankunft mit einem PSG-Flieger vergeblich erwartet wurde - und vor dem Parc des Princes, der aller Voraussicht nach neuen großen Bühne des sechsmaligen Weltfußballers. Es dürfte an diesem Dienstag wieder so sein. Zum absurden Theater wie einst beim weltberühmten "Warten auf Godot" dürfte das "Warten auf Messi" aber nicht werden. Spaniens Marca wollte bereits erfahren haben, welche Nummer Messi von PSG angeboten wurde, nachdem er selbst die 10 - seine Nummer in der argentinischen Nationalmannschaft und beim FC Barcelona - von Kicker-Kumpel Neymar abgelehnt haben soll.

Die 30 soll es laut dem Sportblatt zufolge werden. Die hat - so zumindest steht es auf der PSG-Homepage - noch Alexandre Letellier, einer der Ersatzkeeper hinter dem Neuankömmling und Europameister Gianluigi Donnarumma, der die Nummer 50 bekommen hat. Messi, so wird auch berichtet, will erst anreisen, wenn alles geregelt ist. Die L'Equipe berichtet von finalen Verhandlungen zwischen dem Stürmer und PSG auf Ibiza. Nur noch um Details soll es gehen. Offenbar reden auch die Sportartikel-Hersteller Adidas (Messi-Sponsor) und Nike (PSG-Sponsor) mit. Auch die Bildrechte des Superstars sollen ein Thema sein.

Messis Gehalt soll deutlich unter dem beim FC Barcelona liegen, was aber angeblich nicht bedeutet, dass er nicht zum Topverdiener bei PSG werden soll. Laut des englischen Telegraph geht es um ein Salär von 40 Millionen pro Saison - für zwei Jahre plus Option. Auch ein Verzicht auf die Hälfte des Salärs hatte bei seinem Herzensklub das Ende nicht verhindern können. Zu schwer wogen die Schulden von fast 490 Millionen Euro auch mit Blick auf das Financial Fairplay der spanischen Liga.