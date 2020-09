Berichte: Nach Meeting mit Vater Jorge - FC Barcelona will nicht über Messi-Verkauf verhandeln

Anzeige

Verhärtete Fronten im Transfer-Streit um Lionel Messi - da kann selbst Vater und Berater Jorge aktuell nicht helfen. Laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten ist ein Meeting zwischen Jorge Messi und den Barcelona-Bossen um Präsident Josep Maria Bartomeu am Mittwoch ohne konkretes Ergebnis beendet worden. Im Konflikt haben sich die Fronten in den vergangenen Tagen allem Anschein nach hoffnungslos verhärtet. Der abwanderungswillige Lionel Messi blieb am Sonntag den obligatorischen Corona-Tests fern und schwänzte diese Woche auch alle Trainingseinheiten des spanischen Vize-Meisters. Der FC Barcelona wolle den neuesten Berichten zufolge allerdings nicht nachgeben - und Messi unter allen Umständen halten.

Zum Hintergrund: Der 33-jährige Messi hatte am Dienstag per Fax an Barça seinen Abgang angekündigt und mitgeteilt, er wolle eine Vertragsklausel ziehen, nach der er den Verein ablösefrei verlassen darf. Nach Ansicht des Klubs ist die Frist zur Ziehung der Klausel für dieses Jahr allerdings bereits im Juni abgelaufen, während die Messi-Seite argumentiert, dass die Klausel aufgrund der Corona-Verschiebung der Saison weiterhin gültig sei. Nach Medienberichten droht ihm nun eine hohe Geldstrafe - zumal sich die spanische Liga auf die Seite des Klubs geschlagen hat. Messi dürfe entgegen seinem Willen nicht ablösefrei gehen, hieß es Messis Vertrag läuft bis Juni 2021. Darin soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro verankert sein – *und auf genau diese pocht der FC Barcelona nun

Das Meeting zwischen Messi Senior und der Führungsetage des FC Barcelona soll nun keine neuen Erkenntnisse gebracht haben - außer, dass Barcelona weiter nicht bereit sein soll, nur im Ansatz über einen Messi-Transfer jenseits der Ausstiegsklausel zu verhandeln, da Barca in Messi trotz dessen Wechsel-Wunsches weiter einen "Schlüsselspieler" im aktuellen Projekt sehe. Sogar eine zweijährige Vertragsverlängerung soll der Messi-Seite angeboten worden sein. Die spanische Zeitung Marca schreibt weiter, dass beide Parteien trotz der langen Gespräche am Mittwoch noch immer "sehr weit" auseinander lägen. Zudem soll Barca-Präsident Bartomeu gefordert haben, dass Messi sofort ins Training zurückkehre, da er noch beim katalanischen Spitzenklub unter Vertrag stehe.

Treffen wegen Messi-Zukunft soll anderthalb Stunden gedauert haben

Das unter strikter Geheimhaltung in Räumen des FC Barcelona abgehaltene Treffen habe etwas mehr als eineinhalb Stunden gedauert, schrieb La Vanguardia. Messi selbst war nach diesen Informationen nicht bei der Unterredung dabei. Die Atmosphäre sei freundlich gewesen, habe der Klub betont. Ob es ein weiteres Treffen geben werde, war zunächst unbekannt.