"Potenzial für Play-offs": Neuzugang Lisa Koop gibt sich vor TKH-Debüt kämpferisch

„Ich bin vor diesem Spiel schon nervös“, sagt die 35-jährige Koop – auch wenn sie nach 24 Jahren Basketball, 18 davon in den ersten Ligen fünf verschiedener Länder, und insgesamt 113 Länderspielen mit allen Wassern gewaschen sein sollte. Aber die derzeit prekäre Lage in der Tabelle, das Neuland und auch die Corona-Umstände fordern eben auch eine gestandene Spielerin.

Der Besuch am Samstag kommt aus Heidelberg. Die BasCats liegen derzeit auf dem letzten Platz der Bundesliga, trotzdem sind die Frauen des TK Hannover angespannt vor diesem Spiel, dem ersten nach der zweiwöchigen Länderspielpause. Eine besonders. Denn für Lisa Koop ist es das erste Spiel im Trikot des TKH. Sie wechselte zusammen mit Mante Kvederaviciute vom britischen Erstligisten Newcastle an die Leine und darf nach dem Ende der Quarantäne nun auch spielen. Der dringend notwendige Sieg, um nicht selbst auf einen Abstiegsplatz abzurutschen, verschärft die Lage noch.

Dass sie überhaupt nach Hannover gekommen ist, war gleich mehreren Zufällen geschuldet. In England wurde die Wiederaufnahme der Saison immer neu verschoben. Ende Januar wurde die Spielzeit ganz abgesagt – mit der folgenden Freigabe, sich neue Vereine suchen zu können. Da erinnerte sich Koop an die Besuche bei ihrer guten Freundin Birte Thimm, lange Spielerin und Kapitänin beim TKH. „Ich wusste, dass in Hannover sehr professionell gearbeitet wird – und sich alle auch abseits des Feldes um die Spielerinnen kümmern“, erzählt Koop.

"Ich war vom Niveau des Teams beeindruckt"

Dass sie Hannovers Finja Schaake aus den langen gemeinsamen Jahren in Marburg, die Heimatstadt beider, kennt und auch mit TKH-Trainerin Juliane Höhne in einigen Jahren in DBBL-Partien die Klingen gekreuzt hat, machte die Entscheidung leichter. „Mein Sportpsychologie-Studium kann ich auch hier in Hannover abschließen. Wir haben in Newcastle ja nur noch Onlinevorlesungen“, sagt Koop, die schon den Master in Psychologie in der Tasche hat und nun vor dem zweiten Abschluss steht.

Die Chemie im neuen Team stimme auch. „Juliane und ich haben uns schon oft in Bundesliga-Spielen getroffen aber immer nur gegeneinander ge­kämpft. Da ging es immer sehr körperlich zu“, sagt Koop. Die gleiche Spielweise überzeugte wohl auch die Trainerin.

So soll die auf 1,97 Meter Höhe gewachsene Centerspielerin für neue Größe beim TKH sorgen – und für eine neue Erfahrung. „Unser letztes Spiel mit Newcastle haben wir hoch mit 30 Punkten verloren. Das soll jetzt anders werden“, verspricht Koop. Besonders, da sie viel von ihren neuen Mitstreiterinnen hält. „Ich war vom Niveau des Teams beeindruckt. In England sind immer nur wenige auf so einem hohen Level. Wir haben hier das Potenzial, noch die Play-offs zu erreichen“, sagt Koop kämpferisch.