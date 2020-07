Lisiewicz drückt Lok Leipzig vergeblich die Daumen – Club soll originell bleiben

Naunhof/Leipzig. „Wer spielt besser als die Brasilianer? – Nur die Leipziger Eisenbahner!“ Wenn der einstige Schlachtruf der Anhänger noch heute stimmt, müsste der SC Verl der künftige Champions-League-Sieger sein. Denn der war beim Aufstiegskrimi am Dienstag noch besser als der 1. FC Lok. Dabei ging es zunächst um das Erreichen von Liga drei. Verl, wer? Echte Lok-Fans kannten bislang nur Uwe Ferl, einen echten Kerl, grandiosen Techniker längst vergangener Zeiten.

Nein, Lok denkt nicht an ICE. Die Diesellok V22 ist Trumpf. In den Vereinsfarben blau-gelb wurde sie am Eingang des Bruno-Plache-Stadions auf Schienen gesetzt. Für einmalig 196,60 Euro können sich darauf Fans mit ihrem Namenszug verewigen. Rainer Lisiewicz lacht: „Für originelle Aktionen ist unsere Loksche bekannt. Wer weiß schon, dass Rekordnationalspieler und Weltfußballer Lothar Matthäus 2005 im Stadtpokal gegen SV Leipzig Ost 1858 für uns auflief?!“

Legendärer Neuanfang nach Insolvenz

Dank Matthäus zog der 1. FC Lok ins Finale ein. Dort wurde die dritte Mannschaft des SSV Markranstädt vor knapp 5.000 Fans 2:0 bezwungen und der erste Titel nach der Neugründung errungen. Rainer Lisiewicz, heute Präsident des SV 1920 Naunhof, erinnert sich an den legendären Neuanfang nach Insolvenz: „Ich war zehn Jahre Trainer in Grimma und sollte Lok 2004 übernehmen. Nur, es gab zunächst noch gar keine Männermannschaft.“

Daraufhin veranstaltete er ein zweitägiges Sichtungstraining. Über 100 junge Männer, darunter viele Fans, spielten bei Lisiewicz vor. Letztlich ging er mit 20 von ihnen in die Saison in der elften Liga. Ein Start nach Maß: Zum ersten Pflichtspiel des neu gegründeten 1. FC Lok pilgerten mehr als 5000 Zuschauer ins „Bruno“. Unter Flutlicht gab es an jenem Freitagabend einen Sieg gegen Böhlitz-Ehrenberg.

Weltrekord der Fans in der elften Liga

Auch in der 3. Kreisklasse sind globale Titel möglich: 12.421 Besucher strömten zum Spiel gegen Eintracht Großdeuben II – Weltrekord! Nie zuvor kamen in einer untersten Liga so viele. Frank Schöbel schmetterte „Die Fans sind eine Macht“. Lok-Kultfigur Henning Frenzel schnürte noch mit 62 Jahren seine Töppen und köpfte sogar ein Tor. Ehemalige Club-Stars wie Frank Baum oder Bernd Hobsch taten es ihm gleich. Das Stadion erlebte sogar einen weiblichen Flitzer.

Freundschaftsspiele wie gegen Werder Bremen, Bayer Leverkusen oder Athletic Bilbao folgten. In der Partie gegen Hertha BSC (1:15) assistierte dem Leipziger Coach kein geringerer als Udo Lattek (Bayern München, FC Barcelona) auf der Trainerbank: „Mit Udo hatte ich vor dem Spiel noch ein Bierchen getrunken. Wir hatten uns wirklich viel ausgedacht, um unseren einst auch international bekannten Verein wieder auf Spur zu bringen“, erinnert sich Lisiewicz.

Lisiewicz tanzt auf mehreren Hochzeiten

Bis 2009 und dann noch einmal 2019 war die „Lise“ Trainer bei Lok. Inzwischen kümmert sich der 70-Jährige im Verein um die Gewinnung von Sponsoren. Zugleich engagiert er sich für den Naunhofer Fußball und ist immer noch begeisterter Sportlehrer an der Grundschule Forum Thomanum. Die fünf Sonnenstudios, die er zwischenzeitlich in Leipzig, Grimma und Eilenburg betrieb, hat er 2010 abgegeben.

Wer ist dieser Rainer Lisiewicz, der in seiner Funktion als Naunhofer Vereinspräsident zuletzt wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber einem Linienrichter zu einer Geldstrafe verurteilt wurde? In Dahlen aufgewachsen, in Oschatz zur Schule gegangen, wechselte er als 16-Jähriger nach Leipzig. „Mein Onkel, Klaus Lisiewicz, wurde mit Chemie Meister und Pokalsieger. Bei Olympia 1964 holte er Bronze. Er war Lehrer und mein großes Vorbild. Ihm wollte ich nacheifern.“

Internationale Erfolge von Lok unvergessen

Die Großeltern von Rainer Lisiewicz waren Deutsche in Rumänien. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs erreichten sie 1944 Leipzig. „Seitdem gibt es in der Region eine weit verzweigte Sippe der Lisiewiczs“, lacht der Mann, der mindestens zehn Jahre jünger wirkt, als er ist. Er gehörte noch zu Loks ruhmreicher Mannschaft, die 1974 im UEFA-Cup Ipswich Town, Wolverhampton Wonderers, Fortuna Düsseldorf und AC Turin geschlagen hatte.

Lisiewicz erinnert an die Achtzigerjahre, als Lok im Europacupfinale stand und Ajax Amsterdam in Athen nur knapp unterlag. „Lok kam eher über einen technisch gepflegten Ball. Der Verein galt als Club der Privilegierten, der Genossen. Die Lokalrivalen von Chemie waren dagegen die Malocher, die Benachteiligten“, so Lisiewicz. Das hat sich inzwischen gründlich geändert. Während Bundesligist RB Leipzig die Stars und Sternchen um sich versammelt, pflegt Lok sein Rebellenimage.

Teile der Fanszene sorgten für Negativschlagzeilen

Immer wieder sorgten Teile der Fan-Szene für Negativschlagzeilen. Spielabbrüche, Hausverbote, Übergriffe – Fangruppierungen traten offen rechtsextrem auf. Hermann Winkler aus Grimma, Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, kennt die Probleme, die es auch heute noch gebe: „Allerdings hat sich inzwischen einiges zum Positiven entwickelt. Es wird nichts mehr bagatellisiert, nichts verschwiegen.“

Rainer Lisiewicz – die Fans skandierten oft „(T)Rainer, wink’ einmal“ – sieht das ähnlich: „Ja, es tut sich was.“ Als Demokrat könne er mit Neonazis aber auch mit Linksextremisten nichts anfangen. „Ich freue mich, in einem Land leben zu dürfen, in dem du deine Meinung sagen kannst“, so der Naunhofer Vereinschef, der einst an der DHfK seinen Fußballlehrerschein gemacht hatte: „Wenn Rechtsaußen versuchen, Stimmung zu machen, müssen wir das verhindern.“

Lok-Fans gelten als Bürgerschreck

Ob in der Stadt oder dem Landkreis – Lok scheint allgegenwärtig. Aufkleber auf Verkehrszeichen, Schmierereien auf Wänden, Buchstabenkombinationen auf Autokennzeichen: Die Fans gelten nicht selten als Bürgerschreck. Als in Wurzen zuletzt ein 17-Jähriger erstochen wurde, kondolierten auch die Lok-Hools. Benjamin Brinsa, Kampfsportler und Stadtrat in Wurzen, war lange Zeit führend in der inzwischen aufgelösten Hooligan-Gruppierung Scenario Lok.

„Es gibt neben RB-Anhängern sehr viele Lok- aber auch Chemie-Fans in der Region“, weiß Harald Sather, Fußballpräsident im Landkreis. Sather, selbst Repräsentant vom FC Grimma, betont die jahrelangen guten Beziehungen zu Lok, Spieler seien hin- und her gewechselt. „Es ist natürlich schade, dass Lok die vielleicht einmalige Chance zum Aufstieg in die dritte Liga so knapp verpasste – dabei hatte ich die Daumen so fest gedrückt.“