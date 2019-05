Live-Blog zum Bundesliga-Finale zwischen FC Bayern und BVB: Die Entscheidung im Meister-Kampf

Der SPORTBUZZER widmet dem Kampf der Bundesliga-Giganten einen eigenen Live-Blog. Ab 10 Uhr am Samstagmorgen versorgen wir euch an dieser Stelle mit aktuellen News, Fakten, Geschichten und Reaktionen zum Meister-Kampf zwischen FC Bayern und BVB - auch aus den Stadien mit Eindrücken von SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp beim BVB-Spiel in Gladbach und Bayern-Reporter Patrick Strasser beim FCB-Heimspiel gegen Frankfurt: Hier verpasst ihr nichts!

Bundesliga-Finale: Das ist die Ausgangslage von FC Bayern und BVB

Die Ausgangslage ist richtig spannend: Der FC Bayern München führt die Bundesliga-Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund an. Gewinnt der FC Bayern sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, hat sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga die Deutsche Meisterschaft gesichert. Auch bei einem Remis dürften die Bayern dank der deutlich besseren Tordifferenz Meister sein. Der BVB wird also nur deutscher Meister bei einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, wenn der FC Bayern gegen Frankfurt verliert.

Trotz des Zwei-Punkte-Rückstands auf den FC Bayern sprechen sich alle Dortmunder vor dem spannendsten Saisonfinale seit zehn Jahren Mut zu. „Ich glaube, dass die Möglichkeit auch nicht so klein ist, wie der ein oder andere glaubt“, kommentierte Watzke. En passant erinnerte er an den Showdown der Saison 1999/2000, als Leverkusen mit einer 0:2-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching noch den Titel an den FC Bayern verlor: „Ich finde die Situation eigentlich ganz cool.“

Trotz Meisterschaft? Zukunft von FC-Bayern-Trainer Niko Kovac nicht geklärt

Der FC Bayern will dagegen den zweiten Matchball nach dem Remis am vergangenen Spieltag gegen RB Leipzig verwandeln: „Ich will Meister werden mit meiner Mannschaft, mit meinem Klub. Das ist das Ziel“, versicherte Trainer Kovac, dessen Zukunft als Bayern-Coach trotz eines Vertrags bis zum Sommer 2021 nicht geklärt ist.

