Das sind die neuen Trikots von Hannover 96 für 2019/20

Endlich einmal positive Nachrichten aus dem 96-Lager. Am Sonntag stellten die Roten um 15 Uhr ihren neuen Trikotsatz vor. Der italienische Hersteller Macron löst den bisherigen Ausrüster Jako ab und wird die Roten für die nächsten sechs Jahre bestücken. Die Marke ist nicht gänzlich unbekannt. So ist sie bereits unter anderem Ausrüster für Lazio Rom, 1860 München, Stoke City, Trabzonspor oder Bologna engagiert.

Preis etwas angezogen

Das Trikot in Slim Fit und mit V-Kragen wird für 79,96 Euro (Erwachsene) und für 59,96 Euro (Kinder) verkauft. Josip Grbavac, Bereichsleiter Marketing von Hannover 96, begründete die um fünf Euro erhöhten Preise: "Nachdem wir in den vergangenen Jahren die Preise stabil halten konnten, haben wir diese nun mit dem Ausrüster-Wechsel leicht nach oben angepasst. Gründe hierfür sind vor allem die qualitative Weiterentwicklung der Produkte sowie die leicht angestiegenen Preise in der Produktionskette. Wir haben drei individuelle Designs und möchten auf Qualität auch in der Verarbeitung setzen."

Präsentiert wurden die neuen Modelle von dem ehemaligen U23-Kapitän und Neu-Profi Niklas Tarnat, 96-Stürmerin Anna-Lena Füllkrug sowie Flügelspieler Linton Maina.

Nette Aktion: Hannover 96 ließ im Anschluss an die Präsentation Luftballons steigen, dessen Finder sich im Fanshop ein kostenloses Trikot abholen kann.