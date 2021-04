Re-LIVE: Die 96-PK vor dem Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum

Nach sieben sieglosen Spielen in Folge, mit dem zuletzt schwachen Auftritt gegen Heidenheim (1:3), gerät das Duo um Kenan Kocak und Gerhard Zuber immer weiter in die Bredouille. Am Sonntag (13.30 Uhr) müssen unbedingt Punkte her, und das ausgerechnet gegen den aktuellen Tabellenführer aus Bochum im heimischen Vonovia Ruhrstadion.

Der VfL ist der klare Favorit, mit 54 Punkten und drei Siegen aus den letzten fünf Spielen ist Bochum klarer Aufstiegskandidat. Hannover 96 muss nach sieben sieglosen Partie dagegen aufpassen nicht in Tabellenkeller zu rutschen und die Saison mit aktuell 36 Punkten aus 27 Spielen würdevoll zu Ende zu bringen.

Wie stellt der 96-Coach sein Team auf das Duell mit dem Tabellenersten ein? Das erklärte Kocak am Freitag auf der Pressekonferenz aus der HDI-Arena. Das Video gibt es hier im Re-Live.