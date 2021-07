Live im Free-TV: "Sport1" zeigt Qualifikationsrunden der Europapokal-Wettbewerbe

Der TV-Sender Sport1 erweitert sein Fußball-Angebot im Fernsehen. Wie der Privatsender am Mittwoch bekanntgab, werden "ausgewählte Partien" der ausstehenden Qualifikationsrunden in den drei Europapokal-Wettbewerben sowie der anschließenden Playoffs der Europa League und Europa Conference League im Free-TV übertragen. Klar ist bereits, welches Spiel die Zuschauer als erstes zu sehen bekommen werden.

Bereits in der kommenden Woche startet Sport1 mit dem neuen Angebot. Der TV-Sender überträgt am Mittwoch, 28. Juli, ab 20 Uhr live die Partie Galatasaray Istanbul gegen PSV Eindhoven. Es ist das Rückspiel zwischen dem türkischen und dem niederländischen Top-Klub in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League. "Weitere Livespiele sind im August geplant und werden zeitnah nach den Auslosungen der nächsten Runden bekannt gegeben", teilt Sport1 mit.