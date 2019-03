96 gescheitert? Heldt und Doll widersprechen Kind: "Sind noch 30 Punkte zu vergeben"

Ist der Abstieg aus der Bundeslig also wirklich schon besiegelt? Trainber und Manager gaben ihrem Boss auf der Pressekonferenz am Donnerstag Kontra, wenn auch vorsichtig. "Das wird von mir und von den Spielern ganz anders gesehen. Es sind ja immer noch 30 Punkte zu vergeben", betonte Thomas Doll, der sich in Richtung Kind nur zu einem kleinen Seitenhieb hinreißen ließ: "Das war eine Situation, die für alle nicht einfach war mit den Aussagen vom Präsidenten. Da kann man aber auch eine andere Meinung haben und die habe ich."

Nervenaufreibende Tage hatten die Verantwortlichen von Hannover 96 nach der 1:5-Pleite beim VfB Stuttgart. Präsident Martin Kind übte deutliche Kritik an Mannschaft und sportlicher Leitung und sparte auch nicht mit Selbstkritik. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt bei 96 wird kleiner, am Sonntag (18 Uhr) wartet mit Bayer Leverkusen überdies die zweitstärkste Mannschaft der Rückrunde.

Zur offenen Kritik Kinds an seiner Person meinte er nur: "Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu diskutieren. Wenn dann besprechen wir das intern. Wenn man Kritik nicht aushalten kann, ist man in dieser Funktion deplatziert."

Auch Horst Heldt hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. "Im Fußball gibt es so viele schöne Geschichten, was alles möglich ist. Wir versuchen jetzt, das Unmögliche möglich zu machen."

Doll: "Geht nicht um Leverkusen"

Dass es ganz schwer wird mit dem Ligaverbleib, ist Doll und Heldt bei der 1:5-Packung in Stuttgart nochmals klar geworden. "Entscheidend ist, dass sich jeder zerreißt. Das war gegen Stuttgart nicht der Fall. Das ist das was jeder 96-Fan sehen möchte", forderte Doll eine andere Einstellung gegen Leverkusen. Seine deutliche Kritik am Team nach dem VfB-Debakel rechtfertigte er: "Nach so einer Leistung kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Es ist wichtig, dass man mal aufrüttelt."