JETZT LIVE: RB Leipzigs Sportdirektor Krösche zu Gast im LVZ-Talk

Leipzig. Es ist soweit: Erstmals nach Dienstantritt in der Messestadt stellt sich RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche einer lokalen Talkrunde. Ab 19 Uhr ist der "Neuzugang" zu Gast in der LVZ-Kuppel. Gemeinsam mit Chefreporter Guido Schäfer und Sportjournalist Pit Gottschalk geht es - natürlich - um die drängendsten Fragen rund um den Bundesliga-Dritten des Vorjahres. Vielleicht lüftet Krösche, der in dieser Causa eine Entscheidung in der laufenden Woche angekündigt hatte, ja auch das Geheimnis rund um die Zukunft von Stürmer Timo Werner.