Kocak über Weydandt und Ducksch: "Gehe vom Allerschlimmsten aus"

Am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gastiert Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf. Beim Duell der beiden Traditionsvereine treffen viele alte Gesichter aufeinander, schließlich stehen mit Edgar Prib, Kenan Karaman, André Hoffmann und mittlerweile auch Felix Klaus gleich vier ehemalige Spieler von 96 im Kader der Fortuna.

All zu gastfreundlich wird es wohl dennoch nicht auf dem Rasen der Merkur Spiel-Arena in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zu gehen, immerhin stehen drei Punkte auf dem Spiel - und wenn beide Klubs noch heimlich nach Höherem streben sollten, dann ist ein Sieg Pflicht, um nicht gänzlich den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Kein guter Zeitpunkt also, dass Hannover beim Spiel in Düsseldorf verletzungsbedingt auf beide Mittelstürmer verzichten muss.