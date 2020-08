JETZT IM STREAM: Der XXL-Test von Hannover 96 gegen den KFC Uerdingen

5:2 gegen Nachbar und Regionalligist HSC, 3:1 gegen den niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade - die ersten beiden Testspiele in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga hat Hannover 96 erfolgreich hinter sich gebracht. Vor der Abfahrt ins Trainingslager am Sonntag nach Stegersbach in Österreich folgt am Freitag Test Nummer drei.

Uerdinger haben Schalke überrascht

Und der hat es durchaus in sich: Zu Gast in der HDI-Arena, die für Zuschauer gesperrt bleibt, ist der KFC Uerdingen. Gespielt wird über zweimal 60 Minuten. Zwar hat die Mannschaft von Stefan Krämer die vergangenen Spielzeit in der 3. Liga nicht gerade Furcht einflößend auf Platz 13 abgeschlossen, aber zuletzt ließ sie mit einem 3:1 im Test bei Schalke 04 aufhorchen.

Die bekanntesten Akteure im Kader der Krefelder sind sicherlich die Abwehrspieler Kevin Großkreutz, Jan Kirchhoff und Dominic Maroh. Einer, der sie gut kennt, ist 96-Neuzugang Franck Evina, der in der vergangenen Saison noch gemeinsam mit ihnen auf dem Feld stand.