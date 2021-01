JETZT LIVE: 128. NP-Anstoß mit dem früheren 96-Coach Dieter Hecking

Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte in der 2. Bundesliga ist Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Das Duell der beiden Traditionsvereine, die vom Selbstverständnis her ins deutsche Fußball-Oberhaus gehören, ist natürlich Top-Thema beim 128. Anstoß, dem Kulttalk der Neuen Presse.

Anzeige

Und wer könnte da besser mitreden als Dieter Hecking? Der 56-Jährige war jeweils drei Jahre lang Spieler und Trainer bei den Roten - und ist jetzt Sportvorstand beim Club. Gemeinsam mit ihm diskutieren in der digitalen Runde Moderator Christoph Dannowski, 96-Legende Dieter Schatzschneider und SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke. Viel Spaß!