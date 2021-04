NP-Anstoß: 96-Boss Martin Kind freut sich auf Schalke 04

An Ehrgeiz und Optimismus fehlt es Martin Kind nicht. Das erklärte Aufstiegsziel für dieses Jahr hat der 96-Profichef natürlich abgehakt. „Wir hatten andere Ziele. Aber die Stabilität, die notwendig ist für einen Aufstieg, konnten wir nicht wirklich erreichen“, betont der 76-Jährige.

Dann muss Hannover eben in der kommenden Saison hoch in die 1. Liga! „Wir werden auch im nächsten Jahr das klare Ziel haben: Wiederaufstieg“, sagte Kind beim NP-Kulttalk „Anstoß“, der wieder digital stattfand in Corona-Zeiten.