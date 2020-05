"Wollen Siegermentalität entwickeln": 96-Trainer Kocak vor dem Spiel gegen den KSC

3:1 gegen Holstein Kiel, 3:0 in Nürnberg und kürzlich ein 4:2 in Osnabrück - selbst die mehr als zweimonatige Corona-Zwangspause ohne Spiel hat Hannover 96 nicht aus der Erfolgsspur gebracht. Zwar wankte die Mannschaft von Kenan Kocak im Niedersachsen-Duell ein wenig, am Ende standen jedoch erneut drei Punkte. Der Klassenerhalt ist so gut wie perfekt.

Oder etwa nicht? Auf der Spieltagskonferenz vor dem Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC nahm der Trainer auch hierzu Stellung. Kocak sprach über...

... das Personal:

"Wir haben keine Verletzungen zu beklagen, nichts Neues." Sebastian Jung und Felipe befinden sich weiter im Aufbautraining, "aber auf einem sehr guten Level. Da müssen wir abwarten, ob es reicht." Linton Maina gehe es gut. Es sei auf der einen Seite sehr angenehm, dass ihm fast der gesamte Kader zur Verfügung stehe. "Auf der anderen Seite ist das auch unangenehm: Es gab am Wochenende einige Entscheidungen, die sehr hart waren. Wir haben einige Leute hier gelassen, die auch von Anfang an hätten spielen können."

... Marvin Ducksch:

"Er hat seine Sache gut gemacht, aber nicht nur wegen der beiden Tore. Mir hat viel mehr seine Präsenz und seine Leistungsbereitschaft gefallen." Er habe ein Signal ans Trainerteam gesendet. "Wir brauchen diese Einstellung, ich bin einfach sehr froh, dass er sich belohnt hat für seine Arbeit, die in den letzten Wochen sehr gut war.