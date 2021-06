JETZT LIVE: 133. NP-Anstoß mit Ex-96er Christian Schulz und Peter Neururer

Nach neun Digital-Talk-Sendungen kommt der Anstoß endlich wieder mit Sponsoren, Fußballfreunden und Lesern daher - noch nicht in der Nordkurve, sondern vor dem Niedersachsenhaus auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe. Ein Moderator, vier Fachleute auf der Bühne, 50 Gäste auf Ab­stand im Garten - das ist die 133. Ausgabe des Kulttalks der Neuen Presse.

Mo­de­ra­tor Christoph Dan­nows­ki hat ein hochkarätiges Podium zusammengestellt. SPORTBUZZER-Redakteur Willeke ist wie 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider ein Mann der ersten Anstoß-Stunde. Dazu kommen Christian „Schulle“ Schulz (knapp 150 Spiele für Werder, fast doppelt so viele für 96) und Trainerlegende Peter Neururer. Der 66-Jährige will auch kundig über das zweite große Thema des Abends sprechen, die am Freitag beginnende Europameisterschaft...