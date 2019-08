Torwart Alisson Becker schockt Liverpool - Klopp: Verletzung "kein gutes Zeichen"

Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp muss im Finale des europäischen Supercups auf Torwart Alisson Becker verzichten . Der Brasilianer habe sich im Eröffnungsspiel der Premier-League-Saison gegen Norwich City (4:1) eine Wadenverletzung zugezogen, teilten die Reds mit. Daher werde der 26-Jährige für die Partie um die UEFA-Trophäe gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea am Mittwoch in Istanbul ausfallen.

"Es ist die Wade, so ist es eben. Er konnte nicht weitermachen, das ist kein gutes Zeichen. Wir müssen sehen, wie schwer er verletzt ist", sagte Coach Klopp. Alisson war bei Liverpools Heimsieg gegen den Aufsteiger am Freitagabend bei einem Abstoß umgeknickt und humpelte in der 39. Minute verletzt vom Platz.