An der ausverkauften Anfield Road: Jürgen Klopp und FC Liverpool feiern gegen Burnley zweiten Saisonsieg

Die Vorfreude beim FC Liverpool war groß: "Ohne euch ist Fußball ein tolles Spiel, aber mit euch ist Fußball das beste Spiel der Welt", hatte Jürgen Klopp mit Blick auf das erste Liverpool-Heimspiel in der neuen Premier-League-Saison gesagt. Denn am Samstagmittag spielten die Reds gegen den FC Burnley erstmals seit 17 Monaten wieder im ausverkauften Stadion an der Anfield Road. Und die rund 54.000 Fans durften den zweiten Saisonsieg der Klopp-Mannschaft im zweiten Spiel bejubeln. Diogo Jota und Sadio Mané erzielten beim 2:0 (1:0) gegen die Clarets die entscheidenden Tore.

Die Gastgeber brauchten an der sonnigen Merseyside einige Minuten, um mit den druckvoll startenden Gästen zurechtzukommen. Nach vier Minuten traf Burnley sogar den Pfosten. In der 18. Minute beruhigte Liverpool die Situation aber: Nach einer maßgenauen Flanke von Linksverteidiger Konstantinos Tsimikas, der erneut für den noch angeschlagenen Andrew Robertson begann, traf Diogo Jota per Kopf zum 1:0. Zehn Minuten später jubelte Liverpools "Kop" sogar über das 2:0, Mohamed Salah hatte beim Zuspiel vor seinem Treffer allerdings im Abseits gestanden hatte (28.). Die Reds hatten das Spielgeschehen nun voll im Griff.

Frisch aus der Pause schockten die Gäste die Klopp-Truppe aber erst einmal: Ashley Barnes traf zum vermeintlichen Ausgleich für Burnley, stand aber ebenfalls im Abseits (46.). Liverpool ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und kam in Person von Salah (60.) und Mané (62.) zu guten Chancen. Wenig später klingelte es dann doch: Nach einer feinen Kombination kam der Ball über Trent Alexander-Arnold im Strafraum zu Mané, der per Direktabnahme den Endstand besorgte (69.).