Klopp und Liverpool verpassen ersten Saison-Titel: Aubameyang schießt Arsenal zum Supercup-Sieg

Kristoff gewinnt Auftakt der Tour de France in Nizza – erste Etappe von Stürzen überschattet

Nach Wiederanpfiff kamen Liverpool wieder besser ins Spiel, Roberto Firmino scheiterte allerdings mit einem Schuss, der knapp am Tor der Londoner vorbei ging (51.), Sadio Mané fand fünf Minuten später in Arsenals Torwart Emiliano Martinez seinen Meister, der erneut DFB-Keeper Bernd Leno vertrat. Entlastungsangriffe der Gunners wurden nun seltener - während Liverpool-Coach Klopp mit Naby Keita und Takumi Minamino frische Offensivleute brachte. Der Japaner, der zuvor noch nie für Liverpool getroffen hatte, überwand Martinez schließlich nach einem Doppelpass mit Mohamed Salah zum Ausgleich (73.) - wie zuvor Aubameyang traf auch er mit einem schönen Schlenzer. Mané verpasste in der Schlussphase den möglichen Siegtreffer im Duell mit Martinez (83.)