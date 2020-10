Debakel für Liverpool! Aston Villa zerlegt Reds – Klopp-Team kassiert sieben Gegentore

Was für ein Desaster für den FC Liverpool! Der englische Meister hat in der Premier League eine herbe Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verlor bei Überraschungsteam Aston Villa mit 2:7 (1:4) und verpasste es damit deutlich, an der Tabellenspitze zum Lokalrivalen FC Everton aufzuschließen. Stattdessen überholte Villa die Reds sogar und setzte sich hinter den Toffees auf Platz zwei. Liverpool rutschte mit der ersten Saisonniederlage auf den fünften Platz ab.