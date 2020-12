Liverpool, Atlético und Co. - diese Teams stehen vor dem Sprung ins Champions-League-Achtelfinale

Die nächste englische Woche steht an. Am Dienstag und Mittwoch können sich die nächsten Teams in der Champions League für das Achtelfinale qualifizieren. Positiv aus deutscher Sicht: Bereits am vergangenen Spieltag machte der FC Bayern alles klar für die nächste Runde. Auch die englischen Teams Manchester City, FC Chelsea sicherten sich ihre Tickets, genauso wie der FC Sevilla und der FC Barcelona aus Spanien sowie Juventus Turin aus Italien. Pünktlich zum Dezember-Start wartet für zwei weitere deutsche Klubs eine süße Belohnung. Sowohl Dortmund als auch Gladbach könnten das Türchen im Adventskalender für die K.o.-Phase öffnen. Welche Entscheidungen noch fallen können: Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. Anzeige

Gruppe A: Bayern weiter - wer folgt? Der FC Bayern hat sich mit vier Siegen aus vier Spielen bereits sicher als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert. Zweiter ist der kommende Gegner Atletico Madrid (fünf Punkte), zu denen die Münchner mit einer B-Elf reisen. Dahinter folgen in der Tabelle Lokomotive Moskau (drei Punkte) und Red Bull Salzburg (ein Punkt). Das zweite Ticket für die nächste Runde kann an diesem Spieltag nur Atletico lösen, wenn die Madrilenen gegen den FCB gewinnen und Lokomotive Moskau parallel keinen Dreier gegen RB Salzburg holt.

Gruppe B: Gladbachs erster Achtelfinal-Einzug? Folgt Gladbach auf Bayern in die Runde der letzten 16? Wenn ja: Es wäre die Premiere für die Fohlen in der Champions League, die diese Saison das dritte Mal teilnehmen. Im Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, schafften es die Gladbacher häufiger - letztmals allerdings im Jahr 1977. Als Tabellenführer (acht Punkte) vor Real Madrid (sieben Punkte), Schachtar Donezk (vier Punkte) und Inter Mailand (zwei Punkte) stehen die Chancen gut. Die Elf vom Niederrhein kommt weiter, wenn: sie gegen Inter Mailand gewinnt.

sie gegen Inter nur Unentschieden spielt, aber Real Madrid parallel gegen Schachtar Donezk nicht verliert. Auch Real Madrid kann in die nächste Runde einziehen, sofern: das Team von Trainer Zinedine Zidane bei Donezk siegt.

Gruppe C: Porto mit Matchball Das von Pep Guardiola trainierte Manchester City machte bereits am vergangenen Spieltag alles klar. Auf das zweite Ticket in der Gruppe hat der FC Porto die besten Chancen. Mit neun Punkten stehen die Portugiesen auf Platz zwei. Olympiakos Piräus folgt dahinter mit drei Punkten, Letzter ist das punktlose Olympique Marseille. Porto kommt weiter, wenn sie mindestens einen Punkt gegen Manchester City holen. Selbst bei einer Niederlage könnte das Team weiterkommen. Bedingung: Piräus gewinnt nicht in Marseille.

Gruppe D: Drei Teams haben Chancen auf das Weiterkommen In dieser Gruppe wird es richtig spannend! Bislang konnte sich noch kein Team für das Achtelfinale qualifizieren, zu eng ist die Tabellenkonstellation. Sowohl der FC Liverpool (Platz eins; neun Punkte), Ajax Amsterdam (Platz zwei, sieben Punkte) und Atalanta Bergamo (Platz drei, sieben Punkte) haben Chancen auf das Weiterkommen. Doch nur der amtierende englische Meister kann am fünften Spieltag für Planungssicherheit sorgen. Dafür müssen die "Reds" gegen Ajax gewinnen.

Gruppe E: Chelsea und Sevilla weiter In der Gruppe E sind die Fronten bereits geklärt. Sowohl der FC Chelsea als auch der FC Sevilla können von den beiden oberen Plätzen nicht mehr verdrängt werden. Am Mittwoch spielen die beiden Achtelfinalisten gegeneinander. Da beide zehn Punkte gesammelt haben, wird in dieser Partie vermutlich der Gruppensieger ausgespielt.

Gruppe F: BVB so gut wie sicher weiter Als aktueller Tabellenführer der Gruppe F (neun Punkte) kann der BVB am vorletzten Spieltag der Gruppenphase alles klar machen. Am Mittwoch geht es gegen den direkten Verfolger Lazio Rom (acht Punkte). Mit einem Sieg könnten sich die Dortmunder den Gruppensieg sichern, ein Unentschieden reicht zum sicheren Weiterkommen. Sollte in der anderen Partie der FC Brügge (Platz drei, vier Punkte) nicht gegen Zenit St. Petersburg (ein Punkt) gewinnen, könnte der BVB sogar mit einer Niederlage das Achtelfinalticket lösen. Verlieren die Belgier gegen das Team aus Russland, kann auch Lazio selbst mit einer Niederlage weiter kommen. Sollte Brügge Unentschieden spielen, reicht auch Lazio ein Punkt in Dortmund.

Zwischenupdate der Bundesliga-Marktwerte: Die 20 größten Entwicklungen plus ein Neuling. Die Zwischenupdates der Marktwerte sind da. Für Dortmunds Jadon Sancho geht es etwas bergab, Leverkusens Florian Wirtz startet durch. ©

Gruppe G: Barcelona und Juventus weiter Auch in dieser Gruppe sind die Positionen klar verteilt: Der FC Barcelona und Juventus Turin haben bereits am vergangenen Spieltag ihre Tickets für das Achtelfinale gelöst. Mit zwölf Punkten auf dem Konto kann Barca aber bei Ferencvaros Budapest den Gruppensieg perfekt machen. Juve liegt derzeit drei Punkte hinter den Katalanen.