Atletico Madrid überrascht Klopp-Elf: FC Liverpool verliert nach frühem Saul-Treffer

Der Traum von einer erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League könnte für den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp schon im Achtelfinale platzen. Der unangefochtene Spitzenreiter der englischen Premier League verlor das Hinspiel bei Atletico Madrid 0:1 (0:1) und muss das zweite Duell mit den Spaniern am 11. März an der Anfield Road nun mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen, um die Runde der letzten Acht zu erreichen. Saul Niguez sorgte mit seinem Treffer in der vierten Minute für Atleticos gute Ausgangsposition. Allerdings lag Madrid auch im vergangenen Jahr vielversprechend im Rennen, gab ein 2:0 aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin durch ein 0:3 bei Italiens Rekordmeister jedoch noch aus den Händen.