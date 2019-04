Liverpool-Coach Jürgen Klopp adelt Barca-Star: "Der Beste ist Messi"

Für Jürgen Klopp ist Lionel Messi die Nummer eins im Weltfußball. "Ich habe einige gute Spieler gesehen und einige gute trainiert, aber der Beste ist für mich Messi. Mein Vater hat immer gesagt, dass Pelé der beste Spieler ist. Aber ich war zu jung, um ihn live zu sehen", sagte Klopp am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Barcelona .

Es gehe im Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) aber nicht nur um Messi. "Er hat auch zehn starke Spieler um sich, die ein Spiel entscheiden können", betonte Klopp. Einer davon ist etwa Philippe Coutinho, der einst unter Klopp in Liverpool gespielt hat. "Wir vermissen Coutinho, weil er ein Weltklasse-Spieler ist. Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Aber ohne ihn haben wir es auch gut gemacht", betonte der frühere Dortmunder Meistertrainer.

Unentschieden? Klopp: "Wäre nicht das schlechteste Ergebnis"

Dass Klopp noch nie mit einem seiner Teams in Spanien gewonnen hat, sieht der Coach als nicht so gravierend an. "Ein Unentschieden wäre nicht das schlechteste Ergebnis", sagte Klopp. Sein Team werde "wie verrückt kämpfen", um ins Finale zu kommen: "Wir träumen und versuchen alles."