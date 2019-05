Eckball-Wahnsinn: So erklären Klopp und Origi den Liverpool-Trick - "Habe das Tor nicht mal gesehen"

Alexander-Arnold und Origi narren Barca

Was war passiert? Liverpools Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold stand bereit, um den Eckstoß auszuführen. Dann drehte der englische Youngster ab - es schien so, als wolle er dem Schweizer Xherdan Shaqiri die Ausführung überlassen. Doch als sich Alexander-Arnold gerade vom Ball wegbewegte, sah er den in der Mitte völlig frei stehenden Origi. Die gesamte Mannschaft Barcelonas hatte schon abgeschaltet, als der Engländer die Ecke doch in die Mitte brachte. Origi traf den hereinkomenden Ball perfekt und verwandelte ihn unhaltbar für den ebenfalls unaufmerksamen Barca-Keeper Marc-André ter Stegen zum 4:0 ins Netz.