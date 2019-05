Irre Aufholjagd von Klopp! Liverpool dreht Hinspiel-Rückstand gegen Barcelona

Blitzstart für Liverpool

Und so ging das: Mit einem Blitzstart schockte das Klopp-Team das Star-Ensemble um Superstar Lionel Messi. Joel Matip spielte einen langen Ball, der sonst so sichere Jordi Alba köpfte unglücklich zurück auf Jordan Henderson. Dessen Abschluss parierte Barcelonas Keeper Marc-André ter Stegen, doch den Nachschuss versenkte Divock Origi (7. Minute). Mit diesem Spielstand ging es in der Halbzeit - und nach der Pause ging es erst so richtig los.