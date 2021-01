Liverpool beendet Krise: Klopp-Team feiert verdienten Sieg bei Tottenham

Zoller und Zulj in Topform: VfL Bochum bezwingt St. Pauli und rückt an den HSV heran

Der Südkoreaner scheiterte später frei an Alisson (22.), kurz darauf musste sich Mo Salah gegen den überragend parierenden Lloris geschlagen geben (24.). In einer offenen Partie durften die Reds dann erstmals jubeln. Henderson spielte Mané frei, der in die Mitte flankte. Dort schoss Firmino locker das 1:0 (45.+4) mit dem es in die Pause ging.