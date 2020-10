Liverpool bestätigt: Abwehrchef van Dijk nach Kreuzband-Verletzung operiert

Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk ist in London am rechten Knie operiert worden. Wie der englische Meister am Freitag mitteilte, werde sich der 29 Jahre alte Abwehrchef nun „mit Unterstützung der medizinischen Abteilung sofort auf den Beginn seiner Rehabilitation konzentrieren.“ Wie lange der niederländische Nationalspieler ausfällt, teilten die Reds nicht mit.