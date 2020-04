Liverpool-Blogger über Timo Werner: „Ich liebe seinen tödlichen Abschluss und seine Schnelligkeit“

Leipzig/Liverpool. Die Gerüchteküche brodelt. Auch die Namen von RB-Spielern fallen immer wieder. Jordan Chamberlain, Betreiber des Liverpool-Blogs „Empire of the Kop“, äußert sich im SPORTBUZZER-Interview über die Transfergerüchte um Timo Werner.

Laut Medienberichten ist Liverpool Favorit auf die Verpflichtung Timo Werners, auch wenn es bisher keine offizielle Anfrage in Leipzig gegeben haben soll. Wie bewerten Sie die Chancen, dass der Stürmer im Sommer von RB auf die Insel wechselt? Wenn Sie mich im Februar oder März gefragt hätten, hätte ich gesagt: 80 bis 90 Prozent. Aber die Coronavirus-Pandemie hat den Fußball und wahrscheinlich auch die Transferpläne vieler Clubs beschnitten.

DURCHKLICKEN: Sie sollen auf dem Zettel von RB stehen Samuel Bastien (23), Standard Lüttich: Laut belgischen Medien ist Europa-League-Teilnehmer Lüttich mit 14 Millionen Euro verschuldet. Ein Verkauf des Offensivspielers (Marktwert: 4,8 Millionen Euro) würde etwas Geld in die Kasse spülen. In 26 Erstligaspielen kam Bastien auf vier Tore und vier Vorlagen. Bei RB könnte er in der Zentrale für Entlastung sorgen, sollte Emil Forsberg Leipzig verlassen. ©

Liverpool hat Anfang April versucht, nicht spielendes Personal zu entlassen, um etwas Geld zu sparen. Können sie dann im derzeitigen Klima wirklich 50 Millionen Euro oder mehr für einen neuen Spieler ausgeben? Werner will den Wechsel, ganz klar. Er kann nicht aufhören, darüber zu reden, wie sehr er Jürgen Klopp mag. Aber es hängt davon ab, ob der Club angesichts der unsicheren näheren Zukunft des Fußballs das finanzielle Risiko übernimmt.

Ist der Werner-Transfer ein großes Thema in den lokalen Medien? Sprechen die Fans darüber? Auf jeden Fall! Erst recht, weil es aktuell keine Fußballspiele zu sehen gibt. Es gibt fast jeden Tag ein Update über Werner, obwohl in Wahrheit niemand wirklich weiß, was hinter den Kulissen vor sich geht, da Liverpool bei möglichen Transfers sehr zurückhaltend agiert. Der Club gibt keine Informationen an Journalisten weiter, nachdem sich Southampton bei der Liga 2017 beschwert hatte, weil Liverpool Virgil van Dijk verbotenerweise sechs Monate vor seinem Wechsel kontaktiert hatte.

Würden Sie sich über Werners Ankunft bei den Reds freuen? Wie jeder Fan habe ich eine Schwäche für einen aufregenden Transfer – also natürlich. Ich liebe seinen tödlichen Abschluss und seine Schnelligkeit. Liverpool kann einen hochkarätigen Angreifer gut gebrauchen, um die Frontlinie zu verstärken, denn in der nächsten Saison könnten Sadio Mane und Mohammed Salah bis zu zwei Monate beim Afrika Cup fehlen, der ärgerlicherweise auf Januar und Februar verschoben wurde.

DURCHKLICKEN: Das sind die aktuellen RB-Marktwerte Peter Gulacsi: 9,5 Mio Euro (-2,5 Mio Euro) ©

Glauben Sie, dass der Torjäger gut nach Liverpool passen würde? Was seine Spielweise betrifft, ja. Er ist schnell, trifft das Tor und – ganz wichtig – er ist vielseitig. Er würde Jürgen Klopp entweder zentral in seinem bevorzugten 4-3-3-System oder auf der linken Seite, wo Sadio Mane normalerweise spielt, eine Option bieten.

RB Leipzig ist noch kein europäischer Topclub. Werner hat erst zwei Saisons in der Champions League auf dem Buckel. Ist er im Moment wirklich schon gut genug für den wahrscheinlich besten Fußballverein der Welt? Seine Zahlen in dieser Saison sind außergewöhnlich. 27 Tore? Wahnsinn! Und mit 24 Jahren ist er im perfekten Alter, um beim LFC einzusteigen und loszulegen. Salah war 25, als er ankam, Mane 24 und Roberto Firmino 23. Der Plan sieht vor, dass Werner einen ähnlichen Aufwärtstrend erlebt.

Ist er bereits besser als einer der großen Drei? Nein. Aber mit der Zeit kann er vielleicht beweisen, dass er wie sie Weltklasse ist.

Wird Werner denn wirklich gebraucht in diesem hochkarätigem Angriff? Wird er wirklich gebraucht? Nein! An der Spitze der Premier League haben wir ohne Timo Werner 25 Punkte Vorsprung, wir brauchen jetzt gerade also niemanden. Aber wir müssen bedenken, dass die drei da vorne sich ihren Dreißigern nähern und dass mitten in der nächsten Saison wahrscheinlich der Afrika Cup stattfindet. Außerdem ist Werner eine beträchtliche Aufwertung zu Divock Origi, dem aktuellen Einwechselstürmer.

DURCHKLICKEN: Die aktuellen Vertragslaufzeiten der RB-Profis (1) Peter Gulacsi: Vertrag bis 30.6.2023 mit Vereinsoption auf ein weiteres Jahr. ©

RB Leipzig ist unter anderem aufgrund des Sponsorings von Red Bull und seiner Vereinsstruktur in den aktiven Fanszenen in Deutschland extrem unbeliebt. Könnte Werners Vergangenheit auch einigen Liverpool-Anhängern übel aufstoßen? Glauben Sie mir: Im Moment mögen englische Fans Liverpool nicht besonders, vor allem, weil wir die Besten sind. Werner scheint ein wirklich netter Bursche zu sein. Klopp und das Scouting-Team nehmen nie einen Spieler unter Vertrag, ohne sicherzustellen, dass sie die richtige Einstellung haben. Das wäre also kein Problem. Liverpool hat außerdem Naby Keita vom RB Leipzig und Takumi Minamino aus Salzburg verpflichtet. Ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeiten.

Wird das Fußball-Engagement des Red-Bull-Konzerns in England mit seinen teils milliardenschweren ausländischen Teambesitzern überhaupt kritisch gesehen? In England steht Newcastle United kurz davor, von Saudi-Arabien aufgekauft zu werden. Also würde ich vermuten, dass Red Bull das kleinere Übel dieser Art von Übel ist, besonders wenn man sich auch die Menschenrechtsbilanz der katarischen Besitzer von Manchester City ansieht.

Liverpool ist maximal zwei Siege vom Gewinn der Premier League entfernt, sofern die Saison fortgesetzt wird. Was würde es für Sie bedeuten, wenn die Reds nach 30 Jahren wieder englischer Meister werden? Es würde alles bedeuten. Auch wenn wir es leider nicht live erleben werden, wie (Kapitän – Anm. d. Red.) Jordan Henderson den Pokal im Stadion nach oben stemmt. Das ist wirklich traurig nach einer brillanten Saison, aber die Welt befindet sich in einer globalen Pandemie. Was kann man dagegen tun?

Keine Fans im Stadion beim Titelgewinn, vorerst keine Siegesparade. Was fühlen Sie bei diesen Aussichten? Das ist Scheiße! Nicht richtig feiern zu können, tut weh. Aber es wird immer noch der 19. Titel von Liverpool sein, und das kann der Mannschaft niemand nehmen. Das Team hat 27 von 29 Spielen gewonnen und nur eins verloren. Was für eine Saison! Sie hätten auch Atletico Madrid im Achtelfinale der Champions League geschlagen, wenn (Ersatztorhüter – Anm. d. Red.) Adrian nicht im Tor gestanden hätte.

Jürgen Klopp hat Liverpool seit 2015 wieder ganz nach oben geführt. Was bedeutet der Deutsche für den Club, für die Stadt, für die Fans? Er ist das Beste, was Liverpool in dreißig Jahren passiert ist. Ein erstaunlicher Trainer, der allen ein positives und aufregendes Gefühl für den Fußball vermittelt und auch die liberalen, sozialistischen Ansichten in der Stadt teilt. Er hat uns von Mitläufern der Premier League zum Meister in Wartestellung verwandelt. Was für ein Mann!