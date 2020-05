Liverpool-Coach Jürgen Klopp lobt Bundesliga-Neustart: "Wirklich gute Spiele"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat den Neustart der Bundesliga am vergangenen Wochenende mit großem Interesse verfolgt. „Die Spiele waren wirklich gut: Super Tore, echter Kampf, enge Spiele“, sagte der frühere Coach von Borussia Dortmund am Dienstag. "In Deutschland geht es für viele Teams um alles, sie wollen in der Liga bleiben. Das gleiche wird in England passieren", sagte Klopp, der mit Liverpool kurz vor dem Titelgewinn steht.