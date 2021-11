Liverpool deklassiert Arsenal: Klopp-Elf feiert "aufregendes" Torfestival in Anfield

Der FC Liverpool hat sich im Meisterschaftsrennen der englischen Premier League mit einem deutlichen Heimerfolg zurückgemeldet. In Anfield deklassierte das Team von Trainer Jürgen Klopp am Samstagabend den FC Arsenal mit 4:0 (1:0). Damit bleiben die "Reds" als Tabellenzweiter dem Spitzenreiter FC Chelsea auf den Fersen. "Wir haben wirklich aufregend in den entscheidenden Momenten gespielt", sagte Klopp nach Abpfiff bei Sky. "Die Jungs, die heute gespielt haben, haben es sehr gut gemacht. Es war richtig richtig gut."