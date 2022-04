Nach Zittersieg im Titelrennen: Liverpool-Coach Klopp mit Sonderlob für Edeljoker Origi – "Eine Legende"

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool war nach dem hart erkämpften 2:0 (0:0) seines Teams gegen den FC Everton in der Premier League erleichtert. "Gott sei Dank hat das Spiel zwei Hälften", sagte der 54-Jährige nach dem Derbysieg am Sonntag im BBC-Interview. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gerade gut gespielt." Nach der Pause habe sich seine Elf stark gesteigert. "Die Tore waren wunderbar", schwärmte Klopp. Anzeige

Ein Sonderlob hatte der Deutsche für Divock Origi parat. Der Stürmer wurde von Klopp nach knapp einer Stunde eingewechselt. In der Schlussphase, als die Führung durch Andy Robertson (62.) zwischenzeitlich ins Wanken geriet, machte der Belgier seinem Ruf als Edeljoker wieder einmal alle Ehre: Nach einer Ecke kam der Ball über mehrere Stationen zu Origi, der per Kopf zur Entscheidung einnickte (85.). "Ich muss sagen, er ist eine Legende auf und neben dem Platz", sagte Klopp nach dem Spiel. "Für mich ist er ein fantastischer Fußballer, und ich weiß, dass das lächerlich klingt, weil ich ihn nicht oft einsetze. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, er ist definitiv unser bester Finisher", so der Trainer.

Dass es der abstiegsgefährdete FC Everton seinen Reds schwer machen würde, war dem Liverpool-Coach indes schon vorher klar. "Wir haben das erwartet, aber wir haben nicht gut reagiert", sagte er. "Wenn jemand denkt, dass wir durch diese Spiele fliegen, kann ich mich nur entschuldigen, das wird nicht passieren. Wenn wir so eine Atmosphäre wie heute erzeugen, dann wird es 95 Minuten schwer gegen uns."