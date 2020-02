Liverpool-Nachwuchs hält Jürgen Klopp und seine Profis im Rennen um den FA Cup

Die U23 des FC Liverpool hat Jürgen Klopp die Titelchance im englischen FA Cup erhalten. Das Nachwuchsteam des Champions-League-Siegers gewann am Dienstagabend das Wiederholungsspiel gegen den Drittligisten Shrewsbury Town mit 1:0 (0:0). Ein Eigentor von Ro-Shaun Williams (75.) entschied die Partie.

Das Spiel in Anfield war notwendig geworden, nachdem Trainer Jürgen Klopp mit seiner ersten Mannschaft beim unterklassigen Gegner am 26. Januar nur zu einem peinlichen 2:2 gekommen war. In England kommt es bei einem Remis nicht zu einer Verlängerung wie etwa im DFB-Pokal, sondern zu einem zweiten Spiel im anderen Stadion.