Sorgen um Fabinho: Nächster Liverpool-Verteidiger verletzt – Klopp: "Das Letzte, was wir brauchen"

Die nächste Hiobsbotschaft für den FC Liverpool: Beim 2:0 (0:0) gegen den FC Midtjylland in der Champions League musste Verteidiger Fabinho verletzt ausgewechselt werden. Trainer Jürgen Klopp gehen damit nun langsam die Verteidiger aus – Fabinho war nämlich seinerseits nur als Ersatz für Virgil van Dijk vom Mittelfeld in die Innenverteidigung gerückt. Van Dijk fehlt den Reds mehrere Monate lang mit einer Knie-Verletzung. Nach dem Spiel gegen die Dänen zeigte sich Klopp schwer genervt von dem weiteren Ausfall: "Das ist genau das Letzte, was wir brauchen."

Nach rund einer halben Stunde war für Fabinho am Dienstagabend Schluss. Für eine genaue Diagnose des Brasilianers müsse man das Ergebnis eines MRTs abwarten, erklärte Klopp nach der Partie. Fabinho habe allerdings gefühlt, dass es ein Problem in der Oberschenkelmuskulatur gebe – "und das heißt nichts Gutes", sagte Klopp. Nun muss der Deutsche tüfteln, wie er seine Abwehr am Samstag beim Premier-League-Spiel gegen West Ham United zusammen bekommt. Neben Fabinho und Van Dijk steht nämlich auch der Ex-Schalker Joel Matip noch nicht wieder zur Verfügung: "Wäre es das letzte Spiel der Saison, würden wir ihn fit bekommen. Aber wir spielen drei Tage später wieder und brauchen die Spieler", erklärte Meistertrainer Klopp.

Klopp muss nun wohl auf Rhys Williams bauen – Lob für den Youngster