Bericht: Liverpool und Klopp Favorit auf Transfer von Premier-League-Juwel Cantwell - Hohe Ablöse?

Zuletzt haben sich der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp auf dem Transfermarkt zurückgehalten. Nur 10,4 Millionen Euro gaben die Reds für diese Saison bisher aus. Rund acht Millionen Euro davon alleine schon für Winter-Neuzugang Takumi Minamino. Doch obwohl das Klopp-Team unaufhaltsam Richtung Meisterschaft steuert , plant man für den kommenden Sommer offenbar schon Verbesserungen, wie es in einem Bericht vom Online-Portal The Athletic heißt. Demnach ist der Klub von der Merseyside nämlich Top-Favorit im Rennen um den 21-jährigen Mittelfeldspieler Todd Cantwell von Aufsteiger Norwich City .

Cantwell ist bei Premier-League-Schlusslicht Norwich einer der wenigen Lichtblicke der Saison: In 26 Spielen schoss der englische U21-Nationalspieler sechs Tore und steuerte zwei Vorlagen bei. Cantwell kommt aus der Region Norwich und durchlief alle Jugendmannschaften der Canaries. In der vergangenen Saison schaffte er beim Team vom deutschen Trainer Daniel Farke den Durchbruch: In der Aufstiegssaison stand er in der Championship 24 Mal auf dem Platz.

Norwich will offenbar fast 40 Millionen Euro für Cantwell

Mit den Leistungen in dieser Saison hat der offensive Mittelfeld-Mann nun offenbar das Interesse von mehreren Top-Klubs geweckt. Manchester City, Tottenham Hotspur und Manchester United sollen laut The Athletic ebenfalls an Cantwell interessiert sein. Doch wie es weiter heißt, hat Liverpool die Bemühungen um den Youngster zuletzt intensiviert und ist nun Favorit auf eine Verpflichtung. Am vergangenen Samstag hatten Klopp und Co. beim 1:0-Sieg gegen Norwich schon Gelegenheit, sich aus der Nähe ein Bild von ihm zu machen.