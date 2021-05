Hamann traut Liverpool noch die Champions-League-Qualifikation zu: "Chelsea hat unglaubliches Programm"

Der ehemalige Liverpool-Profi Dietmar Hamann glaubt noch daran, dass sein Ex-Klub es in die Champions League schafft. Die Reds hatten sich am Sonntag durch ein Tor in der Nachspielzeit von Torwart Alisson bei West Bromwich Albion mit 2:1 durchgesetzt und sind nun Fünfter der Premier-League-Tabelle mit nur einem Zähler Rückstand auf den Vierten FC Chelsea .

"Ich glaube, wenn Sie die letzten beiden Spiele gewinnen, dann wird es reichen" , sagte Hamann am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Chelsea hat ein unheimliches Programm und oft kann sich dieses Auf-zwei-Hochzeiten-Tanzen oder zwei Chancen zu haben als Nachteil erweisen, weil Sie natürlich wissen: Sie können Vierter werden, oder sie können sich qualifizieren, wenn sie die Champions League gewinnen." Die von Thomas Tuchel trainierten Londoner stehen am 29. Mai im Finale gegen Manchester City.

In der Liga spielen die Blues, die am Samstag das FA-Cup-Finale gegen Leicester City verloren hatten, am Dienstag erneut gegen Leicester und danach am Sonntag bei Aston Villa. Der FC Liverpool spielt erst auswärts beim FC Burnley und hat am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen Crystal Palace. Vor einigen Woche hatte Hamann die Königsklasse für die Reds schon abgeschrieben. "Aber wenn sie beide Spiele gewinnen", sagte er nun, "dann bin ich guter Dinge, dass sie es noch packen."