Liverpool noch tiefer in der Krise: Klopp-Elf verliert gegen FC Burnley - Heim-Serie reißt

Der FC Liverpool steckt immer tiefer in der Krise: Mit einer unerwarteten 0:1 (0:0)-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Burnley hat die Mannschaft des deutschen Star-Trainers Jürgen Klopp den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Ashley Barnes (83. Minute) erzielte per Foulelfmeter das Tor des Tages. Vier Tage nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel gegen den amtierenden Tabellenführer Manchester United beträgt der Abstand der Reds auf den großen Rivalen zur Halbzeit der Premier League nach 19 absolvierten Partien bereits sechs Punkte. Liverpool ist Tabellenvierter. Burnley springt nach dem Überraschungssieg auf Platz 16 und vergrößerte den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz 18 auf sieben Zähler.

"Ob ihr es glaubt oder nicht, wir jagen ihn immer noch", sagte Klopp noch einen Tag vor dem Heimspiel gegen Burnley - doch in der aktuellen Form werden die Reds mit der Titelvergabe am Saisonende nichts zu tun haben. Nach einer erneut schwachen Vorstellung blieb der Champion auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg, und zum vierten Mal in Folge ohne Torerfolg.